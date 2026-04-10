Como-Inter | le quote sorridono ai ragazzi di Chivu

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a disputare la partita contro il Como, con l’obiettivo di concludere la stagione con una vittoria. La squadra si presenta al match dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime uscite, con l’intento di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si svolgerà sul campo del Como, una delle gare che chiudono il campionato.

Inter News 24 L’Inter di Cristian Chivu si appresta a sbarcare sulle sponde del Lario con un unico, nitido obiettivo: mettere il sigillo definitivo su una stagione fin qui dominata con una maturità impressionante. Il primato solitario a quota 72 punti non è frutto del caso, ma di un’orchestra perfetta che ha saputo abbinare la spettacolarità offensiva alla freddezza dei grandi gruppi. I nerazzurri arrivano al Sinigaglia forti del miglior attacco del torneo e reduci dalla cinquina rifilata alla Roma, un segnale di potenza che ha ribadito la volontà di chiudere la pratica tricolore il prima possibile, evitando cali di tensione proprio sul più bello della corsa verso il ventunesimo titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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