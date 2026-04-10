Domenica si disputa la partita tra Como e Inter, valida per la Serie A. La gara si gioca in trasferta e sarà trasmessa in diretta su alcuni canali televisivi e in streaming. Per l'Inter, Lautaro Martinez è assente a causa di un infortunio. La formazione probabile prevede alcune variazioni rispetto alla squadra titolare. La classifica vede l’Inter in testa, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio e consolidare la posizione in campionato.

L'Inter vuole ipotecare lo scudetto e dare continuità alla vittoria contro la Roma. Domenica scende in campo a Como in un match che può essere quello decisivo per il campionato, anche perché dopo questo scoglio la squadra di Chivu avrà un calendario sulla carta piuttosto agevole. La squadra di Fabregas, che all'andata perse 4-0 a San Siro contro Chivu, è ancora quarta e può ancora sognare la Champions. La posta in palio, di conseguenza, è altissima per entrambe le squadre. La brutta notizia per l'Inter è la ricaduta di Lautaro che ha rimediato un nuovo infortunio muscolare che lo costringerà a stare fuori circa 2 settimane.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Como-Inter: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A. Lautaro out

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