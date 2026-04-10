Commercio | chiude dopo un secolo il negozio di calzature Rossi

Dopo quasi cent’anni di attività, il negozio di calzature “Francesco Rossi” situato in Corso Italia a Pisa chiuderà definitivamente. Il negozio, specializzato in scarpe da donna e uomo, si trova di fronte al palazzo comunale. La chiusura è stata annunciata e avverrà nei prossimi giorni, segnando la fine di un punto di riferimento storico nel commercio locale.

Chiuderà i battenti dopo quasi un secolo lo storico negozio di scarpe da donna e uomo 'Francesco Rossi' in Corso Italia a Pisa, di fronte al palazzo comunale. A dirlo è proprio la famiglia Rossi che lo ha comunicato con un post sui social. L’attività è stata fondata nel 1927 ed è stata portata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Da oltre 15 anni nel commercio italiano, domenica e festivi sono diventati giorni di lavoro qualsiasi. La liberalizzazione totale degli orari, introdotta con l’idea di aumentare consumi e occupazioni, ha invece prodotto effetti molto diversi. Guarda questo e altri ser - facebook.com facebook