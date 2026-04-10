Coltello e chat violente | il tribunale conferma la sospensione del 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato sospeso da un istituto superiore di Firenze dopo aver avuto comportamenti violenti in chat e aver impugnato un coltello. La decisione del tribunale conferma la validità della sospensione, che resta in vigore. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condotta dell’adolescente, che ha coinvolto anche strumenti digitali e comportamenti aggressivi. La scuola ha preso questa decisione per tutelare l’ambiente scolastico.

Un sedicenne è stato allontanato da un istituto superiore di Firenze con una sospensione valida fino al 10 giugno, dopo che il ritrovamento di un coltello da 30 centimetri nel suo zaino e la scoperta di messaggi contenenti contenuti violenti e a sfondo sessuale in una chat tra compagni hanno spinto il consiglio scolastico a intervenire per proteggere la sicurezza della comunità. La decisione amministrativa, presa il primo aprile, è stata confermata dal tribunale regionale della Toscana, che ha ritenuto prioritario garantire l’incolumità degli studenti rispetto alle istanze dei familiari del minore. La vicenda ha aperto un fronte di scontro giuridico tra la scuola e i genitori del ragazzo coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coltello e chat violente: il tribunale conferma la sospensione del 16enne Firenze: 16enne in classe con coltello di 30 centimetri e immagini violente nel cellulare. Sospeso fino a giugnoFIRENZE – In classe con un coltello di 30 centimetri e nel cellulare immagini violente, anche a sfondo sessuale. Chat di gruppo inviolabile, i giudici ribaltano la sospensione della “criticona”"Il pesce che vendiamo non è fresco" e ancora "le modifiche ai turni di lavoro non ci piacciono". Temi più discussi: Firenze, si presenta a scuola con il coltello: scatta la sospensione fino a giugno; 17enne arrestato per contenuti d’odio respinge le accuse davanti al gip, i legali chiedono la revoca della misura cautelare; Coltello nello zaino, immagini violente sul cellulare: 16enne sospeso da scuola; Dal coltello nello zaino alle stragi a scuola, l’allarme della criminologa dopo i fatti di Trescore e Perugia: Economia sommersa dell'odio. A scuola con coltello e messaggi violenti in chat, 16enne sospeso fino a giugnoSi è presentato in classe con un coltello di 30 centimetri nello zaino e dal suo cellulare, nella chat condivisa con gli altri alunni ... controradio.it A scuola col coltello, studente sospeso fino a GiugnoFIRENZE: Lama da 30 centimetri e nelle chat messaggi ed immagini dai contenuti violenti: la scuola ha allontanato l'adolescente, i genitori hanno fatto ricorso ... toscanamedianews.it Il gip del tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto di Rafi Md, il 21enne di origini bengalesi che martedì aveva aggredito i familiari con un coltello - facebook.com facebook "Io sono la piaga e il coltello! Sono lo schiaffo e la guancia! Sono le membra e la ruota, la vittima e il carnefice! Sono il vampiro del mio cuore, - uno di quei grandi derelitti condannati al riso eterno e ormai incapaci di un sorriso" Charles Baudelaire x.com