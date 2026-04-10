Colli Pesaresi Ricchezza nella varietà

I Colli Pesaresi sono una zona vinicola caratterizzata da una grande varietà di territori e di vigneti. La loro estensione copre un’area vasta e diversificata, con terreni e condizioni climatiche differenti da una parte all’altra. Questa varietà si riflette nelle produzioni locali, che includono diverse tipologie di vino e tecniche di coltivazione. La zona è conosciuta per mantenere una produzione vinicola articolata, con un patrimonio di pratiche e tradizioni diverse.

La nostra storia. I territori eterogenei dei Colli Pesaresi DOC, e la loro vastità offrono una platea vitata estremamente variegata. È proprio questa ricchezza che conferisce unicità alla Doc. Così come ciò che i filari assimilano dal suolo e dall’aria, un susseguirsi armonico di influssi marini e brezze mitigatrici. Elementi che madre natura connette in modo magistrale. Il territorio. Il comprensorio abbraccia una ventina di comuni racchiusi tra i fiumi Metauro e Foglia dalle colline del Montefeltro sino al promontorio del San Bartolo sfiorando la vicina Romagna. I 180 ettari dei vigneti certificati racchiudono un legame indissolubile tra terra e storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"La varietà di culture è una ricchezza per tutti"Abbiamo intervistato il nostro dirigente Marco Chioccioli e la professoressa Letizia Cirillo dell’Università.

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