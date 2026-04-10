Colli nel degrado l' area di Musolino piena di spazzatura

Dopo le festività pasquali, l’area di Musolino si presenta di nuovo in uno stato di abbandono. Resti di cibo, bottiglie e sacchetti di plastica si accumulano tra gli alberi e le piante, lasciando un’immagine di degrado che si ripete ogni anno. La spazzatura si estende su una vasta area, testimonianza di un comportamento che non cambia nel tempo.

Un copione che si ripete ogni anno. Terminata la Pasquetta, i soliti lasciano i resti del loro divertimento tra alberi e piante. Succede nuovamente nell'area attrezzata di Musolino colma di immondizia a causa di chi non si ostina a non rispettare le regole e la propria città. Una situazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Colli del Tronto, lavori in corso sulla chiesa di Santa FelicitaSono in corso i lavori di riparazione e miglioramento sismico della chiesa di Santa Felicita a Colli del Tronto (Ap). L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha infatti disposto la liquidazione del primo acc ... farodiroma.it

Autobus in viale dei Colli colpisce un ramo e si ferma: nessun ferito x.com

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