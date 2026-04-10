Colle nel mirino dei truffatori Con un raggiro via computer riesce a sottrarre 6mila euro

A Colle, un individuo ha utilizzato un raggiro online per sottrarre 6.000 euro a una vittima. I carabinieri della locale stazione hanno condotto un'accurata indagine e, al termine delle verifiche, hanno identificato il responsabile. La vicenda riguarda un inganno digitale che ha coinvolto una persona residente in zona, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri della Stazione di Colle a conclusione di una meticolosa attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena un 33enne, cittadino italiano residente a Napoli, ritenuto presumibilmente il responsabile del reato di truffa aggravata. L’indagine ha tratto origine dalla denuncia sporta da un cittadino residente in Valdelsa, rimasto vittima di un sofisticato raggiro informatico. I fatti risalgono allo scorso 2 ottobre 2025 quando l’indagato, mediante l’utilizzo di artifizi e raggiri perpetrati attraverso sistemi informatici, era riuscito ad indurre la vittima effettuare un bonifico dell’importo di circa 6mila euro su un conto corrente lui riconducibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle nel mirino dei truffatori. Con un raggiro via computer riesce a sottrarre 6mila euro Leggi anche: Perugia, azienda nel mirino dei truffatori: il sistema usato Capisce di parlare con dei truffatori e chiama la polizia (ospitando gli agenti tre giorni): anziana di Milano sventa il raggiro – VideoUna 83enne ha sventato un raggiro che una banda di truffatori seriali voleva mettere a segno in casa sua, un prestigioso appartamento nel centro di... Si parla di: Colle nel mirino dei truffatori. Con un raggiro via computer riesce a sottrarre 6mila euro; Consegna 3 chili di gioielli a un finto carabiniere. Arrestato con un complice dopo un inseguimento. Siamo i carabinieri di Loreto: anziani nel mirino dei truffatoriSiamo i carabinieri di Loreto, ci risulta che è stata clonata la targa della sua auto e deve subito venire in caserma a fare denuncia. È stata più o meno questa la telefonata-truffa che hanno ... ilrestodelcarlino.it