A Trento, il prezzo di un panino durante la colazione ha raggiunto un massimo storico, arrivando a 5,80 euro nei bar. La città si posiziona così al primo posto in Italia per il costo medio di questo tipo di pasto mattutino. La cifra rappresenta il valore più alto mai registrato per un panino consumato in un bar locale.

Il costo della colazione veloce a Trento ha raggiunto una soglia record, posizionando la città trentina al primo posto in Italia per il prezzo medio di un panino consumato nei bar. Secondo i dati del rapporto Ristorazione 2026 di Fipe Confcommercio, l’importo medio per questo tipo di consumo è salito a 5,80 euro, segnando un incremento del 6% rispetto ai valori registrati nel 2024. L’inflazione nel settore e le nuove abitudini di spesa. Mentre il panino registra il primato nazionale, il quadro dei rincari nella ristorazione mostra dinamiche diverse tra le varie tipologie di servizio. La cena in pizzeria, comprensiva di pizza e bevanda, ha toccato una media di 13,52 euro, con un aumento del 4%, mentre il caffè mantiene una stabilità sui 1,35 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colazione record a Trento: il panino vola a 5,80 euro nei bar

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