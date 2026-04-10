Codacons dopo 40 giorni di rialzi primi cali dei prezzi dei carburanti

Dopo un mese e mezzo di aumenti consecutivi, i prezzi medi di benzina e gasolio hanno iniziato a diminuire sulla rete carburanti. Tuttavia, il ribasso non è uniforme su tutto il territorio e alcune regioni continuano a mantenere i prezzi più alti. La variazione si nota solo nelle stazioni di alcune zone, mentre in altre il prezzo rimane invariato o in leggero aumento.

Dopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete, anche se il calo non è omogeneo sul territorio e non coinvolge tutte le regioni. Lo afferma il Codacons che ha rielaborato i dati Mimit. Oggi il prezzo medio del gasolio scende in Italia a 2,180 euro al litro, -0,4 cent rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina si attesta a 1,793 eurolitro (-0,3 cent rispetto a ieri). In autostrada il prezzo medio del gasolio è di 2,204 euro al litro, in salita di 0,1 centesimo rispetto a ieri, mentre la benzina costa 1,823 eurolitro, in calo di 0,6 cent sui listini autostradali di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Weekend di rialzi sui prezzi dei carburanti: diesel ai massimi da tre mesi Rincari sui prezzi dei carburanti, Codacons: "Serve massima vigilanza sui listini"Nuovi rialzi per i carburanti in Sicilia: cresce la preoccupazione anche in vista delle festività pasquali. Codacons, dopo 40 giorni di rialzi primi cali dei prezzi dei carburantiDopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete, anche se il calo non è omogeneo sul territorio e non co ... ansa.it Carburante e voli a rischio, Codacons: No allarmismo ma cautela sulle prenotazioni turistichePer cercare di affrontare al meglio la situazione, il Codacons ha dispensato qualche consiglio. Stipulare una assicurazione sui viaggi può arrivare a costare ... lapresse.it