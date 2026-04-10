Dopo oltre un mese di aumenti consecutivi dei prezzi di benzina e gasolio, oggi si registrano i primi cali sui listini alla pompa. Tuttavia, questa diminuzione non interessa tutte le aree del paese, e in alcune regioni i prezzi rimangono invariati o addirittura superiori rispetto ai giorni precedenti. La variazione riguarda principalmente alcune zone, mentre altre continuano a mantenere prezzi elevati.

Dopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete, anche se il calo non è omogeneo sul territorio e non coinvolge tutte le regioni. Lo afferma il Codacons che ha rielaborato i dati Mimit. Oggi il prezzo medio del gasolio scende in Italia a 2,180 euro al litro, -0,4 cent rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina si attesta a 1,793 eurolitro (-0,3 cent rispetto a ieri). In autostrada il prezzo medio del gasolio è di 2,204 euro al litro, in salita di 0,1 centesimo rispetto a ieri, mentre la benzina costa 1,823 eurolitro, in calo di 0,6 cent sui listini autostradali di ieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Codacons, dopo 40 giorni di rialzi primi cali dei prezzi dei carburanti. Ma non in Sicilia

Codacons, dopo 40 giorni di rialzi primi cali dei prezzi dei carburantiDopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete,...

Argomenti più discussi: Al via il progetto Acquedotto consortile – Viabilità – Videosorveglianza – Cisterna di Latina; Prezzi carburanti scendono: primi ribassi dopo 40 giorni.

Codacons, dopo 40 giorni di rialzi primi cali dei prezzi dei carburantiDopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete, anche se il calo non è omogeneo sul territorio e non co ... ansa.it

Carburanti, primi ribassi dopo 40 giorni, ma non in Puglia e BasilicataCodacons: Primi cali dei carburanti dopo 40 giorni di rincari. In Puglia prezzi fermi, gasolio in aumento in Basilicata. Risparmi minimi per gli automobilisti. trmtv.it

Codacons, dopo 40 giorni di rialzi primi cali dei prezzi dei carburanti. Gasolio scende in tutte le regioni tranne Sicilia, Basilicata e Abruzzo #ANSA x.com

Il prezzo del petrolio cala, ma quello dei carburanti no. Continuano gli aumenti e il Codacons denuncia possibili manovre speculative - facebook.com facebook