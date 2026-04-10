Il marchio CMF, collegato a Nothing, ha iniziato a diffondere le prime indiscrezioni sul suo prossimo modello di smartphone, il CMF Phone 3 Pro. La casa produttrice ha mantenuto una pubblicazione costante di aggiornamenti sulla propria linea di dispositivi, senza rilasciare dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche o sulla data di uscita. Le voci circolano in attesa di informazioni più precise da parte dell’azienda.

Il brand CMF, legato a Nothing, continua a mantenere una cadenza regolare negli aggiornamenti della sua gamma smartphone. A circa un anno dal debutto del modello precedente, iniziano già a circolare le prime informazioni sul nuovo CMF Phone 3 Pro. Le indiscrezioni, diffuse da fonti come Android Headlines, offrono un quadro abbastanza dettagliato delle possibili specifiche tecniche del dispositivo, evidenziando un’evoluzione mirata più che una rivoluzione totale. La novità più rilevante riguarda senza dubbio il comparto hardware. Il CMF Phone 3 Pro dovrebbe infatti abbandonare le soluzioni MediaTek utilizzate in passato per passare al nuovo Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - CMF Phone 3 Pro: le prime indiscrezioni sul nuovo modello

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CMF Phone 3 Pro Unboxing, price & first impressions

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