Un episodio di furto ha coinvolto una nota influencer italiana mentre si trovava in un ristorante di Milano durante l’orario di pranzo. La donna ha riferito di aver subito il furto di effetti personali, senza ulteriori dettagli sui beni sottratti o sulle modalità dell’evento. La vicenda è stata condivisa sui social dall’interessata, che ha descritto la sensazione di disagio provata in quel momento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

La nota truccatrice e influencer italiana ClioMakeUp, alias Clio Zammatteo,ha subito un furto a Milano in un ristorante. Tramite i social la creator e imprenditrice si è sfogata e ben presto la notizia ha fatto il giro del web. In una storia su Instagram si vede Clio in lacrime che spiega quanto appena accaduto: “Sono andata al ristorante per una pausa dallo shooting emi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, di casa, carta d’identità e tessera sanitaria” La makeup artist si mostra visibilmente scioccata per l’evento, avvenuto in modo improvviso, dato che teneva la borsa attaccata a sé. In seguito, ha concluso la storia facendo un appello: “Se vedete una borsa marrone, in zona Pagano, è mia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ClioMakeUp derubata in un ristorante: ‘Una sensazione bruttissima’

“Non me l’aspettavo, sono sotto choc”: ClioMakeUp derubata a Milano in un ristorante, dentro la borsa documenti e ricordi di famigliaA Milano una pausa pranzo come tante si è trasformata in un incubo per Clio Zammatteo, conosciuta dal pubblico come ClioMakeUp, che si è vista...

ClioMakeUp derubata in un ristorante a Milano: “Avevo la borsa accanto, poi è sparita. È la seconda volta”La makeup artist ClioMakeUp ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano a Milano.

Temi più discussi: ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: È la seconda volta; ClioMakeUp derubata a Milano: Avevo la borsa attaccata a me, è sparita; ClioMakeUp sotto choc a Milano: Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c'era più - Il video; ClioMakeUp derubata a Milano, lo choc: Avevo la borsa accanto poi è sparita.

ClioMakeUp derubata in un ristorante a Milano: Sono sotto choc, mi hanno preso tuttoUn pranzo di lavoro trasformato in un incubo. Clio Zammatteo, nota in tutto il mondo come ClioMakeUp, è stata vittima di un furto nel cuore di Milano. L'imprenditrice bellunese ha denunciato l'accadut ... milanotoday.it

ClioMakeUp derubata in un ristorante a MilanoL'influencer, truccatrice e imprenditrice ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, è stata derubata a Milano mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano. A raccontarlo è stata lei stess ... ansa.it

RTL 102.5. . ClioMakeUp è stata derubata mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano a Milano. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram: "Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d'identità, tes - facebook.com facebook

L'influencer, truccatrice e imprendistrice ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, è stata derubata a Milano mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano. #ANSA x.com