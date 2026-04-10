Clio Zammatteo, influencer nota come ClioMakeUp, ha raccontato di essere stata vittima di un furto a Milano, un episodio che si è verificato per la seconda volta. La donna si è mostrata visibilmente scossa nel condividere l’accaduto, descrivendo i dettagli dell’incidente e il suo stato d’animo. L’episodio ha suscitato attenzione sui social e ha portato all’attenzione pubblica la questione della sicurezza in città.

È una Clio Zammatteo ancora molto scossa quella che racconta la propria esperienza nella città di Milano. La famosa influencer italiana – nota come ClioMakeUp – si trovava in un ristorante del capoluogo meneghino quando qualcuno le ha portato via la borsa. L'influencer, molto amata sui social, ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram dove racconta ciò che le è accaduto. "Sono andata al ristorante per una pausa dopo lo shooting e mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, di casa, tessera sanitaria, carta d'identità, sono sotto choc perché non me l'aspettavo. Ce l'avevo attaccata a me e all'improvviso è sparita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ClioMakeUp derubata a Milano, la terribile esperienza raccontata dalla influencer. "È la seconda volta"

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ClioMakeUp derubata in un ristorante a Milano: “Avevo la borsa accanto, poi è sparita. È la seconda volta”La makeup artist ClioMakeUp ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano a Milano.

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ClioMakeUp derubata a Milano, la terribile esperienza raccontata dalla influencer. È la seconda voltaPessima esperienza a Milano per Clio Zammatteo, derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano: cosa è successo ... ilgiornale.it

ClioMakeUp derubata a Milano, il racconto tra le lacrime: La mia borsa è sparita in un attimoLa celebre influencer ha spiegato su Instagram il furto subito in un ristorante: Mi hanno portato via tutto. Le chiavi di casa, dell’auto e anche i documenti. È la seconda volta in cinque anni ... msn.com

RTL 102.5. . ClioMakeUp è stata derubata mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano a Milano. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram: "Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d'identità, tes - facebook.com facebook

L'influencer, truccatrice e imprendistrice ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, è stata derubata a Milano mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano. #ANSA x.com