ClioMakeUp è stata vittima di un furto a Milano mentre si trovava in un ristorante. La influencer ha pubblicato un messaggio sui social, spiegando che in un attimo la sua borsa è scomparsa e con essa documenti e oggetti personali. L'episodio si è verificato in breve tempo, lasciando lei e i presenti sorpresi. Ha fatto un appello ai suoi follower per aiutarla a recuperare i documenti rubati.

ClioMakeUp derubata a Milano: cosa è successo davvero al ristorante?. Un attimo, letteralmente. E tutto sparisce. È quanto accaduto a ClioMakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, tra le influencer più seguite in Italia nel mondo beauty, derubata mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano, a Milano. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, ancora visibilmente scossa: “Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita”. Un furto rapido, quasi invisibile, che riaccende il tema della sicurezza nelle zone centrali della città. Cosa c’era nella borsa rubata: documenti, chiavi e oggetti personali. Il danno non è solo economico, ma soprattutto pratico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ClioMakeUp derubata a Milano: ‘Borsa sparita in un attimo’, l’appello ai fan per i documenti

ClioMakeUp derubata a Milano, il racconto tra le lacrime: “La mia borsa è sparita in un attimo”Milano, 10 aprile 2026 – Le lacrime scendono, la voce trema mentre racconta su Instagram la brutta disavventura subita.

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Temi più discussi: ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: È la seconda volta; ClioMakeUp derubata a Milano: Avevo la borsa attaccata a me, è sparita; ClioMakeUp sotto choc a Milano: Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c'era più - Il video; ClioMakeUp derubata a Milano, lo choc: Avevo la borsa accanto poi è sparita.

ClioMakeUp derubata a Milano, la terribile esperienza raccontata dalla influencer. È la seconda voltaPessima esperienza a Milano per Clio Zammatteo, derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano: cosa è successo ... ilgiornale.it

ClioMakeUp derubata a Milano, il racconto tra le lacrime: La mia borsa è sparita in un attimoLa celebre influencer ha spiegato su Instagram il furto subito in un ristorante: Mi hanno portato via tutto. Le chiavi di casa, dell’auto e anche i documenti. È la seconda volta in cinque anni ... msn.com

Borsa sparita, ClioMakeUp derubata in centro a Milano. Accaduto mentre era seduta al ristorante, zona Pagano. E' la seconda volta che le capita in cinque anni. L'influencer in lacrime sui social - facebook.com facebook

L'influencer, truccatrice e imprendistrice ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, è stata derubata a Milano mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano. #ANSA x.com