Cisl Bari e Bat l’onda lunga degli 82mila iscritti | + 10% dal 2021 Boccuzzi | Cresce la fiducia per un sindacato credibile e capace di incidere

Questa mattina a Bari si è riunito l'esecutivo della Cisl Bari Bat, con la partecipazione del Segretario generale Giuseppe Boccuzzi e dei segretari Tonia Sinisi e Domenico Maiorano. La sigla sindacale, che conta circa 82.000 iscritti, ha registrato un incremento del 10% rispetto al 2021. Boccuzzi ha commentato che la crescita rafforza la fiducia nel sindacato come organismo capace di rappresentare e tutelare i lavoratori.

Si è svolto questa mattina a Bari l'esecutivo CISL Bari BAT con il Segretario generale Giuseppe Boccuzzi e i segretari Tonia Sinisi e Domenico Maiorano. Importanti i risultati raggiunti nel corso dell'anno appena conclusosi. Un’onda lunga di 82mila iscritti che animano i luoghi di lavoro e le. 🔗 Leggi su Baritoday.it Cisl, più 42mila lavoratori attivi iscritti nel 2025. Fumarola: "Cresce un sindacato libero"Roma, 3 marzo 2026 – La Cisl archivia il tesseramento 2025 con un dato che ha un valore non soltanto organizzativo, ma anche politico e sociale:... La Cisl Romagna vola a 87mila iscritti: il sindacato è sempre più "rosa" e multiculturaleIl bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai... Argomenti più discussi: Sanità, bisogna frenare la mobilità passiva; Incontro Puglia-Cisl. Pentassuglia: Liste attesa? Recuperati 50mila pazienti; Puglia, in 26 anni persi oltre 168mila residenti: Scenario drammatico; Colpito al collo da una lastra d'acciaio, Vincenzo Romano muore a 38 anni: due indagati, disposta l'autopsia. Oggi a #Bari Esecutivo della Filca-Cisl #Puglia, con i segretari generali della #Cisl regionale Antonio Castellucci, e della Filca Puglia, Antonio Delle Noci. Nel corso dei lavori è stato approvato il bilancio consuntivo della struttura. x.com Amica9 Tv. . Sanità in Puglia: a Bari Cisl e Regione a confronto sul futuro - facebook.com facebook