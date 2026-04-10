La chiusura della circonvallazione di Offida sta creando crescenti difficoltà nel traffico cittadino, con i mezzi pesanti che stanno attraversando il centro del paese. Le restrizioni alla circolazione hanno portato a un aumento delle congestioni e a problemi nella gestione del traffico locale. La situazione si sta aggravando, con la viabilità che si complica ulteriormente a causa delle restrizioni imposte.

La chiusura della circonvallazione di Offida sta causando disagi sempre più evidenti alla viabilità cittadina. Il percorso alternativo, infatti, costringe anche i mezzi pesanti ad attraversare il centro abitato, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e sulla vivibilità urbana. Una situazione che si è fatta particolarmente critica nella giornata di ieri, in concomitanza con il mercato settimanale, quando traffico e congestione hanno messo a dura prova cittadini e automobilisti. La chiusura riguarda il tratto della strada provinciale Mezzina che, dal semaforo della cantina vitivinicola, conduce verso Fonte delle Pietre. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Circonvallazione stop. Mezzi pesanti in centro. Offida sotto pressione

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Cortona, stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo di RinfrenaUna misura per garantire la sicurezza che interessa anche i mezzi provvisti di rimorchio ... msn.com