Cipresso cade su un autobus paura a bordo

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile, un autobus ha urtato un cipresso e successivamente è caduto sulla carreggiata in viale Michelangelo. L’incidente si è verificato alle 13:30, creando momenti di tensione tra i passeggeri a bordo. Non sono state riportate ferite o altre conseguenze gravi. La scena si è conclusa con la rimozione del veicolo e dei rami coinvolti.

Autobus urta un cipresso e cade nella carreggiata. Il fatto è avvenuto nel corso della giornata di ieri giovedì 9 aprile, alle 13:30, in viale Michelangelo. A seguito della caduta il traffico è rimasto bloccato ma sul posto la polizia locale ha gestito la viabilità. Per liberare la corsia, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze: cade cipresso su bus nel viale Michelangelo. Paura fra i passeggeriFIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 9 aprile 2026, dalle ore 13:30 nel viale Michelangelo a Firenze per la caduta di un cipresso che... Incidente in viale Michelangelo, autobus urta un cipresso: porta distruttaFirenze, 9 aprile 2026 – Paura sul viale Michelangelo a Firenze dove un autobus ha colpito un cipresso mentre transitava in direzione del Piazzale. Temi più discussi: Cipresso cade su un bus. Sfondata la porta di vetro. Panico a bordo: nessun ferito; Cipresso cade su un autobus in viale Michelangelo: paura a bordo; Firenze: cade cipresso su bus nel viale Michelangelo. Paura fra i passeggeri; Firenze, cipresso urtato da un bus in viale Michelangelo. Cipresso cade su un bus. Sfondata la porta di vetro. Panico a bordo: nessun feritoCrollo sulla strada e paura in viale Michelangelo all’altezza degli Assi . Secondo le ricostruzioni il mezzo avrebbe urtato il tronco facendo cedere la pianta. msn.com Firenze: cade cipresso su bus nel viale Michelangelo. Paura fra i passeggeriI vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 9 aprile 2026, dalle ore 13:30 nel viale Michelangelo a Firenze per la caduta di un cipresso che si è abbattuto su un bus di passaggio ... firenzepost.it #Barletta - Cade albero in via Foggia, traffico bloccato Sono in corso le operazioni di rimozione di un albero caduto questa mattina in via Foggia a Barletta. Al momento il traffico risulta bloccato Seguiranno aggiornamenti - facebook.com facebook