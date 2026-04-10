Cinque lezioni gratuite per proteggersi dalle aggressioni | riparte il corso di autodifesa per donne

È in programma la ripresa della quarta edizione del corso di autodifesa dedicato alle donne, promosso dall’associazione “Khrisalis ets”. L’iniziativa prevede cinque lezioni gratuite con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per la protezione personale. Le lezioni si terranno nelle prossime settimane e sono aperte a tutte le donne interessate a migliorare la propria sicurezza. L’iscrizione è aperta fino a esaurimento posti.

Sta per iniziare la quarta stagione del corso di autodifesa per donne organizzato da “Khrisalis ets”, denominato “Donna In-Difesa”. Il ciclo comprende cinque lezioni gratuite, che si terranno previo tesseramento all’associazione, con inizio il 20 aprile alle 19.30 e proseguiranno nei quattro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Corso gratuito di autodifesa per le donne, riparte l'iniziativa nel Municipio IIL'attività, che rientra nell'ambito delle strategie per il contrasto della violenza di genere, si svolgerà nel Pala Carrassi L’attività sarà svolta... Argomenti più discussi: Cinque lezioni gratuite per proteggersi dalle aggressioni: riparte il corso di autodifesa per donne; Lezioni gratuite e partite libere di scacchi al centro commerciale Battente il 18 e 19 aprile; Loiri Porto San Paolo, al via le lezioni gratuite di italiano per i cittadini stranieri; 'Salviamo lo Zodiaco', dal quartiere San Giuseppe parte la raccolta fondi per dare un nuovo futuro al teatro. Cinque lezioni gratuite per proteggersi dalle aggressioni: riparte il corso di autodifesa per donneSta per iniziare la quarta stagione del corso di autodifesa per donne organizzato da Khrisalis ets, denominato Donna In-Difesa. Il ciclo comprende cinque lezioni gratuite, che si terranno previo t ... ravennatoday.it Cinque lezioni di laboratorio per apprendere i principi di color correction e color grading con Da Vinci Resolve - facebook.com facebook