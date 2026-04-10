Nel 2020, un uomo di 86 anni è stato investito mentre attraversava la strada ad Arezzo e, dopo aver subito ferite gravi, è deceduto poco tempo dopo in ospedale. Nel frattempo, in un procedimento legale, un giudice ha stabilito che una donna riceverà 500mila euro come risarcimento per un rapporto di più di cinquant’anni con il suo compagno.

Ad Arezzo, nel 2020 un omo di 86 anni fu investito mentre attraversava la strada. Un brutto colpo: lo portarono in ospedale, ma c’è morto di lì a poco. Il conducente, tra l’altro, risultò anche negativo all’alcol test, quindi niente scuse da quel lato. La sua compagna, con cui stava insieme da una vita — più di cinquant’anni — s’è trovata a dover battagliare con l’assicurazione. E quelli, all’inizio, un volevano cacciare un euro: secondo loro un c’era un legame “vero”, perché un erano sposati e la convivenza, dicevano, era recente. Ma la cosa un ha retto. Il Tribunale Civile di Arezzo ha guardato bene la situazione e ha detto chiaro e tondo che quella era una relazione seria, stabile, di quelle che valgono come una famiglia a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cinquant’anni insieme un contano? Il giudice li mette a posto: 500mila euro alla compagna

Insieme alla madre picchia la compagna di 24 anni davanti ai figli piccoli e aggredisce i carabinieri, giovane arrestatoL'episodio di violenza si è verificato in una casa di Montesilvano con protagonista un ragazzo di 29 anni di origine colombiana.

Leggi anche: Aggiungi un posto a tavola: cinquant’anni di musical italiano a Milano con Scifoni e Cuccarini

Temi più discussi: Controradio, 50 anni di attività. Giani: Voce libera e presidio culturale; Radio Pico compie 50 anni. La nostra storia siete voi; Cinquant’anni di Apple: da un garage al dominio del mondo tech; Tutti gli uomini del presidente da cinquant'anni anni ci ricorda l'importanza di un giornalismo libero e indipendente.

Apple compie 50 anni, Tim Cook cerca un eredeIl 1° aprile 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak fondavano l'azienda in un garage di Los Altos promettendo di cambiare il mondo. Il manager che ha raccolto ... huffingtonpost.it

Nino D'Angelo porta al PalaSele cinquant'anni di successiNino D'Angelo ritorna al PalaSele di Eboli, dove domani, sabato 11 aprile, approda I miei meravigliosi anni '80… bis! - Palasport tour 2026. (ANSA) ... ansa.it

Cinquant’anni dello scudetto del Toro, la festa è con i campioni ma senza il club x.com

Cinquant’anni dopo il film di Alan J. Pakula sul giornalismo che smascherava il potere abbiamo imparato che la realtà può essere documentata, verificata, persino processata, e tuttavia non bastare - facebook.com facebook