Nel 2020 ad Arezzo un uomo di 86 anni è stato investito mentre attraversava la strada e, dopo essere stato portato in ospedale, è deceduto poco dopo. Recentemente, un giudice ha stabilito un risarcimento di 500 mila euro in favore della compagna dell’uomo, dopo aver analizzato il caso. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione dei diritti delle persone coinvolte in incidenti stradali con esiti fatali.

Ad Arezzo, nel 2020 un omo di 86 anni fu investito mentre attraversava la strada. Un brutto colpo: lo portarono in ospedale, ma c’è morto di lì a poco. Il conducente, tra l’altro, risultò anche negativo all’alcol test, quindi niente scuse da quel lato. La sua compagna, con cui stava insieme da una vita — più di cinquant’anni — s’è trovata a dover battagliare con l’assicurazione. E quelli, all’inizio, un volevano cacciare un euro: secondo loro un c’era un legame “vero”, perché un erano sposati e la convivenza, dicevano, era recente. Ma la cosa un ha retto. Il Tribunale Civile di Arezzo ha guardato bene la situazione e ha detto chiaro e tondo che quella era una relazione seria, stabile, di quelle che valgono come una famiglia a tutti gli effetti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cinquant’anni insieme un contano? Il giudice li mette a posto: 500mila euro alla compagna

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