Sabato 11 aprile, Cinecittà World ospiterà l’Experience K-Pop, un evento dedicato al fenomeno musicale coreano. L’appuntamento offrirà uno spettacolo immersivo che invita i partecipanti a cantare e ballare, portandoli direttamente nel cuore dell’universo K-Pop. L’evento si inserisce in un calendario ricco di iniziative, attirando appassionati e curiosi desiderosi di vivere un’esperienza coinvolgente e interattiva legata alla cultura pop sudcoreana.

Domani a Cinecittà World esplode l'energia K-Pop con uno show immersivo tutto da cantare e ballare, un'immersione totale nel fenomeno del momento Sabato 11 aprile l'energia del K-Pop sbarca a Cinecittà World. Tra attrazioni, aree tematiche, set iconici e spettacoli live, nel Parco divertimenti del cinema e delle serie Tv di Roma debutta in anteprima esclusiva Experience K-Pop, il live show che porta sul palco l'universo del Pop Coreano, dalle Huntrix ai Saja Boys, dai Bts alle Blackpink, reinterpretati in chiave cosplay. Gli eventi della Experience K-Pop Il Parco dove il cinema prende vita si trasforma in un grande palcoscenico interattivo fatto dicosplay, coreografie ed effetti speciali spettacolari, per un sabato interamente dedicato al fenomeno che sta spopolando a livello mondiale, tra . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cinecittà World come Seul: sabato 11 aprile arriva l'Experience K-Pop

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