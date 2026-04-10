La scorsa settimana, prima di partire per Pechino, Cheng Li-wun, leader dell’opposizione taiwanese, ha incontrato il presidente cinese. Durante l’incontro, il presidente cinese ha affermato che la pace rappresenta un obiettivo condiviso tra i due Paesi. La visita si inserisce in una serie di incontri tra le parti, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse comune e di promuovere il dialogo tra Cina e Taiwan.

Nel discorso dello scorso martedì, poco prima di partire per Pechino, Cheng Li-wun, leader dell'opposizione taiwanese, ha dichiarato che le due sponde dello stretto non sono destinate alla guerra La visita è stata senza dubbio di rilievo, manon ha modificato in alcun modo la posizione rigida dellaCina: l’indipendenza diTaiwanrimane categoricamenteinaccettabile. Il presidente cineseXi Jinpinghariaffermato questa posizionedurante l‘incontro con la leader dell’opposizione taiwanese Cheng Li-wun, accolta nellaGrande Sala del Popolo a Pechino. Il leader cinese ha dichiarato di accogliere positivamente tutte le proposte volte apromuovere lo sviluppo pacifico delle relazionitra le due sponde dello Stretto di Taiwan e di essere impegnato afare il massimo per favorirle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cina, Xi incontra leader opposizione di Taiwan: ‘Pace come obiettivo comune’

Cina, Xi ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione di TaiwanIl presidente della Repubblica Popolare Cinese , Xi Jinping, ha incontrato a Pechino la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Li-wun.

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