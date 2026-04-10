Un hacker identificato come FlamingChina ha annunciato di aver sottratto 10 petabyte di dati dal Centro Nazionale di Supercalcolo di Tianjin, in Cina. La violazione riguarda informazioni sensibili legate a segreti nucleari e si tratta di una delle operazioni di spionaggio digitale più grandi finora registrate nel paese. L’attacco ha coinvolto sistemi di grande capacità e ha portato al furto di dati di rilevanza strategica.

Un’operazione di spionaggio digitale senza precedenti ha colpito il cuore tecnologico della Cina, con l’hacker noto come FlamingChina che dichiara di aver sottratto 10 petabyte di dati sensibili dal Centro Nazionale di Supercalcolo di Tianjin (NSCC). La violazione, che coinvolge ricerche strategiche su difesa, aerospazio e simulazioni nucleari, mette a nudo la vulnerabilità delle infrastrutture critiche di Pechino attraverso un metodo di infiltrazione silenziosa durato oltre sei mesi. L’infiltrazione invisibile e il volume del bottino digitale. Il sistema di sicurezza del Centro Nazionale di Supercalcolo di Tianjin è stato scosso da una falla che non ha richiesto un attacco frontale ai supercomputer, bensì l’utilizzo di una connessione VPN compromessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, furto di 10 petabyte: hacker colpisce i segreti nucleari

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