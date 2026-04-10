Cimone una stagione da record Venduti oltre 200mila skipass | Presenze aumentate del 25%

La stagione invernale del monte Cimone si è conclusa con oltre 200.000 skipass venduti e un aumento del 25% delle presenze rispetto all’anno precedente. La stagione è iniziata l’8 dicembre 2025 e si è conclusa il giorno di Pasquetta, registrando risultati record in termini di affluenza e vendite di biglietti.

Si chiude con numeri da record la stagione invernale del monte Cimone, iniziata l’8 dicembre 2025 e conclusa nel giorno di Pasquetta. Un inverno lungo 120 giorni che ha regalato soddisfazioni al Consorzio Cimone e a tutto il territorio, segnando un incremento del 25% di presenze sui 50 chilometri di piste rispetto al 2024, già considerato un anno positivo. A certificare il successo sono i dati: 205mila skipass venduti, 145 centimetri di neve naturale e un innevamento programmato che, grazie ai nuovi impianti, ha garantito oltre 40 centimetri di copertura fino ad aprile su tutte le piste. "L’incremento maggiore lo abbiamo registrato tra gli adulti – spiega il presidente del Consorzio Luciano Magnani – ma è cresciuta in modo significativo anche la presenza di gruppi stranieri, in particolare inglesi, belgi e polacchi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cimone, una stagione da record. Venduti oltre 200mila skipass: "Presenze aumentate del 25%" Temi più discussi: Cimone, una stagione da record. Venduti oltre 200mila skipass: Presenze aumentate del 25%; Piste da sci, skipass scontati per il gran finale di stagione sul Cimone; EMILIA-ROMAGNA: Pasqua d'oro soprattutto in Riviera, spiagge affollate e hotel sold-out; Per l'ottantesimo del Cai di Carpi una mostra e la presentazione del trekking Carpi-Monte Cimone. Cimone, una stagione da record. Venduti oltre 200mila skipass: Presenze aumentate del 25%Soddisfazione per il Consorzio con 120 giorni di attività sulle piste e 145 centimetri di neve naturale. Premiati gli investimenti e l’accessibilità al comprensorio, collegamenti più rapidi con la Rom ... msn.com CIMONE INNEVATO, ULTIMI GIRI DI PISTA NEL LUNGO WEEKEND FESTIVONel video l’intervista a Luciano Magnani, Presidente del Consorzio del Cimone Un finale di stagione sotto il segno della neve e del bel tempo. Le previsioni più ottimistiche lo avevano ipotizzato: da ... tvqui.it Vi sveliamo un retroscena: quella comparsa alle spalle del Monte Cimone qualche mattina fa all'alba non era la Luna piena, ma una Crescentina - facebook.com facebook Vi sveliamo un retroscena: quella comparsa alle spalle del Monte Cimone qualche mattina fa all'alba non era la Luna piena, ma una Crescentina x.com