La stagione invernale sul monte Cimone si è appena conclusa, iniziata l’8 dicembre 2025 e terminata a Pasquetta. Durante questo periodo sono stati venduti più di 200.000 skipass, registrando un incremento del 25% delle presenze rispetto alla stagione precedente. Questi dati segnano un record per la località, che ha visto un’affluenza superiore alle aspettative.

Si chiude con numeri da record la stagione invernale del monte Cimone, iniziata l’8 dicembre 2025 e conclusa nel giorno di Pasquetta. Un inverno lungo 120 giorni che ha regalato soddisfazioni al Consorzio Cimone e a tutto il territorio, segnando un incremento del 25% di presenze sui 50 chilometri di piste rispetto al 2024, già considerato un anno positivo. A certificare il successo sono i dati: 205mila skipass venduti, 145 centimetri di neve naturale e un innevamento programmato che, grazie ai nuovi impianti, ha garantito oltre 40 centimetri di copertura fino ad aprile su tutte le piste. "L’incremento maggiore lo abbiamo registrato tra gli adulti – spiega il presidente del Consorzio Luciano Magnani – ma è cresciuta in modo significativo anche la presenza di gruppi stranieri, in particolare inglesi, belgi e polacchi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimone, una stagione da record. Venduti oltre 200mila skipass: "Presenze aumentate del 25%"

Temi più discussi: Cimone, una stagione da record. Venduti oltre 200mila skipass: Presenze aumentate del 25%; Piste da sci, skipass scontati per il gran finale di stagione sul Cimone; EMILIA-ROMAGNA: Pasqua d'oro soprattutto in Riviera, spiagge affollate e hotel sold-out; Per l'ottantesimo del Cai di Carpi una mostra e la presentazione del trekking Carpi-Monte Cimone.

Cimone, una stagione da record. Venduti oltre 200mila skipass: Presenze aumentate del 25%Soddisfazione per il Consorzio con 120 giorni di attività sulle piste e 145 centimetri di neve naturale. Premiati gli investimenti e l’accessibilità al comprensorio, collegamenti più rapidi con la Rom ... msn.com

CIMONE INNEVATO, ULTIMI GIRI DI PISTA NEL LUNGO WEEKEND FESTIVONel video l’intervista a Luciano Magnani, Presidente del Consorzio del Cimone Un finale di stagione sotto il segno della neve e del bel tempo. Le previsioni più ottimistiche lo avevano ipotizzato: da ... tvqui.it

Vi sveliamo un retroscena: quella comparsa alle spalle del Monte Cimone qualche mattina fa all'alba non era la Luna piena, ma una Crescentina - facebook.com facebook

Vi sveliamo un retroscena: quella comparsa alle spalle del Monte Cimone qualche mattina fa all'alba non era la Luna piena, ma una Crescentina x.com