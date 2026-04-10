Cigole | Bioverso Festival

Quest’anno torna il Bioverso Festival, un evento che si svolge nella sua nuova edizione. La manifestazione ha scelto come tema centrale “La Crisi come opportunità di crescita ed evoluzione”, affrontando questioni legate alle sfide contemporanee e alle possibilità di sviluppo. La kermesse si svolge in diverse location e prevede incontri, workshop e interventi di vari relatori. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e approfondimento su temi di attualità.

Torna anche quest'anno il festival Bioverso, con una nuova edizione dedicata a un tema profondamente attuale e trasformativo: "La Crisi come opportunità di crescita ed evoluzione". Un invito a cambiare prospettiva, a leggere i momenti di difficoltà come occasioni di consapevolezza e rinascita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Arriva “INK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e Zine”Arezzo, 19 marzo 2026 – Ad Arezzo il lungo weekend di Pasqua è all’insegna della creatività, dell’ingegno e delle passioni. “BorgoMuse Festival”, ok dal ministero della cultura al festival di CollescipoliTeatro, musica ed eccellenze enogastronomiche del territorio: l’evento in programma a settembre ha ricevuto l’approvazione del Mic Il ministero della... Cigole: Bioverso FestivalTorna anche quest'anno il festival Bioverso, con una nuova edizione dedicata a un tema profondamente attuale e trasformativo: La Crisi come opportunità di crescita ed evoluzione. Un invito a cambiar ... bresciatoday.it Cigole: due giorni da capitale del benessere olistico/ Sarà un’immersione nel benessere olistico il Bioverso Festival NaturalOlistico, un evento dedicato al benessere olistico e alla sostenibilità alimentare, che si terrà oggi e domani nel parco di ... giornaledibrescia.it