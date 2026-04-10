Un ciclone tropicale di categoria 3 sta interessando le isole del Pacifico occidentale, con venti che soffiano fino a 200 kmh. Le zone coinvolte sono le Isole Salomone, Bougainville e la Papua Nuova Guinea, dove si segnalano due vittime a causa delle intense condizioni atmosferiche. La perturbazione, denominata Maila, sta causando danni e disagi nelle aree colpite.

Il ciclone tropicale Maila, attualmente classificato come tempesta di categoria 3 secondo la scala australiana, sta attraversando il Pacifico occidentale con venti che raggiungono i 200 kmh, colpendo duramente le Isole Salomone, Bougainville e la Papua Nuova Guinea. Il sistema meteorologico si sposta verso ovest con una velocità di circa 7 kmh, una dinamica che prolunga l’impatto sulle zone costiere e ha già causato due vittime in Papua Nuova Guinea. L’impatto meteorologico sulle isole e il bilancio dei danni. La forza del fenomeno atmosferico, che nel Mare delle Salomone aveva precedentemente toccato il picco della categoria 5, ha generato onde anomale e forti mareggiate nella Provincia Occidentale delle Isole Salomone, dove diverse strutture sono state distrutte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Maila: venti a 200 km/h e due morti tra le isole del Pacifico

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