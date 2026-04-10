Ciclone Harry nuovo sopralluogo su litorali danneggiati della costa etnea

Nelle aree più colpite dal passaggio del Ciclone Harry sulla costa etnea, sono in corso interventi di emergenza per riparare i danni subiti. Alcuni lavori sono già stati portati a termine, mentre altri sono ancora in corso. Un nuovo sopralluogo è stato effettuato per verificare lo stato delle zone danneggiate e pianificare eventuali interventi futuri. La situazione resta sotto osservazione nelle aree interessate dal fenomeno atmosferico.

Sono in corso di esecuzione e, in alcuni casi, sono già stati completati i numerosi interventi di somma urgenza avviati sulle coste della Sicilia orientale, nelle zone maggiormente colpite dalla violenza del Ciclone Harry. Lavori necessari per recuperare infrastrutture gravemente danneggiate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ciclone Harry, litorali danneggiati, Savarino: «Saremo pronti per la stagione estiva»ABBONATI A DAYITALIANEWS Sopralluoghi e lavori in corso sui litorali colpiti Proseguono gli interventi di somma urgenza lungo le coste della Sicilia... Ciclone Harry, l'assessore Savarino visita i litorali messinesi danneggiati: "Saremo pronti per l'estate"Un sopralluogo nelle zone devastate dal ciclone Harry, per avere contezza degli numerosi interventi di somma urgenza avviati sulle coste della... Temi più discussi: Ciclone Harry e frana di Niscemi, nuovo piano da oltre 1,6 miliardi. Schifani: Avviamo la seconda fase della ricostruzione; Lungomare di Caulonia: dopo il ciclone Harry al lavoro per il ripristino; Caulonia, il presidente Occhiuto in visita dopo il ciclone Harry: istituzioni unite per la ripartenza. Ciclone Harry: sopralluogo a Riposto dell’assessore regionale Ambiente SavarinoLe ferite lasciate dal ciclone Harry lo scorso gennaio sono ancora evidenti lungo il litorale jonico. Per fare il punto della situazione e imprimere un’accelerazione agli interventi di recupero, l’ass ... catanianews.it Lungomare di Caulonia: Amministrazione al lavoro per il ripristino dopo il Ciclone HarryL’Amministrazione comunale di Caulonia informa la cittadinanza sulle azioni intraprese a seguito dei gravi danni causati dal ciclone Harry al lungomare cittadino ... ilmetropolitano.it Danni del ciclone Harry, visita dell'assessore regionale Savarino al porto di Riposto x.com TrmWeb.it. . Palermo - Il giro della Sicilia in gommone, nei luoghi del disastro del ciclone Harry - facebook.com facebook