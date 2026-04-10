Giovedì 9 aprile a Treviglio si è verificato un incidente in cui alcuni ciclisti sono stati investiti da un’auto condotta da un uomo ubriaco. Uno dei ciclisti, un uomo di 34 anni, è morto durante il trasporto in elicottero. La famiglia della vittima sta affrontando un momento di grande dolore a causa di quanto accaduto in quella giornata.

LA TRAGEDIA. È successo alla Geromina giovedì 9 aprile. Flavio Leoni, 34 anni, si è spento a bordo dell’elicottero del 118. Il papà ricoverato sotto choc. Lo zio in ospedale in gravi condizioni. L’automobilista è stato denunciato per omicidio stradale: alcol 5 volte i limiti. Per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, la polizia locale di Treviglio ha potuto contare sulla testimonianza di un automobilista che, nella mattinata di giovedì 9 aprile, stava percorrendo la provinciale 141 che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Si è visto sorpassare in un tratto con la riga continua da un’Alfa Romeo Giulia a velocità sostenuta... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ciclisti falciati da un autista ubriaco a Treviglio, famiglia distrutta dal dolore

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Coniugi-ciclisti falciati sulla Statale a Senigallia, erano sposati da 8 mesi: all’automobilista 20enne di Cagli un anno e 9 mesi. «Questa non è giustizia»Il patteggiamento era stato subordinato al risarcimento, andato ai familiari della coppia, alla Fondazione Scarponi e al Fondo vittime della Strada. Il 20enne, negativo ai test per rilevare eventuali ... corriereadriatico.it