Ciccioli | Perché Silvetti è contro di noi? Una coalizione non è dittatura

L’eurodeputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia in Ancona ha commentato le tensioni interne al partito, chiedendo spiegazioni sulla posizione di Silvetti. In una nota ufficiale, il partito ha chiesto di mantenere l’unità, rimarcando che una coalizione non equivale a una dittatura. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del dissenso o sulle cause specifiche della divergenza tra i membri coinvolti.

Carlo Ciccioli, eurodeputato e coordinatore provinciale per Ancona di Fratelli d’Italia: una nota stampa di FdI richiama all’unità. Ma quindi qual è la vostra posizione definitiva sul molo Clementino: il suo sì o il no di Silvetti? «Non riesco a capire perché Silvetti ha preso questa posizione di rottura. Non lo comprendo, forse in futuro lo farò». In che senso parla di rottura? Per le diverse posizioni sul molo? Erano note da tempo. «No, di questa rottura così tranchant. Contro tutti, contro Fratelli d’Italia. Non ha senso, uno che fa il sindaco dovrebbe fare armonia, non polemiche». Ma in realtà la posizione del sindaco è sempre stata molto chiara, non trova? «Forse doveva tenerla, non so perché l’ha fatto». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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