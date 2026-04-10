Il tecnico dell’Inter ha commentato la situazione di Bastoni, affermando che non si tratta di recuperare psicologicamente il difensore, ma di chi ha scatenato la gogna pubblica. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla gestione della pressione e delle critiche rivolte ai giocatori. Chivu ha espresso un giudizio netto sulla differenza tra il percorso di recupero del calciatore e quello di chi ha alimentato le polemiche.

di Angelo Ciarletta Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu è tornato a parlare di Alessandro Bastoni, utilizzando termini piuttosto duri. Vediamo che cosa ha detto. Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, tornando a dire la sua anche su Alessandro Bastoni. Di seguito le sue parole.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! INTER – «Fare l’allenatore dell’Inter vuol dire avere ambizioni importanti. Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi del campionato con la possibilità di raggiungere degli obiettivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chivu durissimo: «Bastoni non va recuperato psicologicamente, ma chi ha scatenato la gogna sì»

Chivu non ha dubbi:«Bastoni non va recuperato psicologicamente, piuttosto chi l’ha insultato ha bisogno di qualche lavoro psicologico»Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile.

Chivu: “Bastoni non deve essere recuperato psicologicamente, chi lo ha insultato invece sì”Non usa mezzi termini Chivu per difendere Bastoni, ancora al centro della polemica: "È la gente che ha sparato contro di lui una gogna che non ha...

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L'allenatore dell' #Inter Cristian #Chivu durissimo contro la "gogna mediatica" nei confronti di #Bastoni: "Credo che Bastoni non abbia bisogno di essere recuperato psicologicamente. La gente fuori che ha sparato una gogna che non ha fine, che ha bisogn x.com

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu durissimo contro la "gogna mediatica" nei confronti di Bastoni: "Credo che Bastoni non abbia bisogno di essere recuperato psicologicamente. La gente fuori che ha sparato una gogna che non ha fine, che ha bisogno di - facebook.com facebook