Chirurghi ortopedici e pediatri over 60 | nel Lazio gli specialisti anziani sono sempre di più

Nel Lazio, la presenza di medici specialisti over 60 sta aumentando, con una percentuale significativa tra i professionisti di Frosinone. Nell'ambito chirurgico, gli specialisti sopra i 60 anni costituiscono il 45% dell’intera categoria, mentre l’età media si aggira intorno ai 55 anni. Questa tendenza riguarda anche ortopedici e pediatri, che rappresentano una quota crescente tra i medici più anziani della regione.

I medici specialisti a Frosinone e nel Lazio sono sempre più anziani. Nell’area chirurgica, per fare un esempio, gli over 60 sono quasi la metà del totale: 45%, mentre l’età media è di 55 anni.A fornire i numeri è la nuova banca dati sui medici specialisti, messa a disposizione dal ministero. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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In occasione della Pasqua, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova rivolge i più sinceri auguri a tutti i professionisti della salute e alla cittadinanza. - facebook.com facebook