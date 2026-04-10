Chieti in crisi | il presidente svela il buco di cassa dopo Paris

Il Chieti F.C. 1922 ha annunciato pubblicamente di trovarsi in difficoltà finanziarie, confermando un buco di cassa che si è reso evidente dopo le dimissioni dell’ex presidente, Gianni Paris. La società ha spiegato che la mancanza di fondi ha impedito di continuare le normali attività e ha reso necessario un confronto pubblico sulla situazione economica attuale. La vicenda ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori sulla stabilità futura del club.

Il vertice del Chieti F.C. 1922 ha rotto l'apparente silenzio dopo le dimissioni di Gianni Paris, puntando il dito contro la mancanza di fondi necessari alla gestione della società. Giuseppe Gianni Di Labio, presidente del club neroverde, ha spiegato che l'impossibilità di operare con risorse adeguate ha compromesso la continuità del progetto sportivo fin dalle prime fasi della stagione. Gestione finanziaria e responsabilità societarie Le criticità che hanno portato all'uscita di scena dell'avvo . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti in crisi: il presidente svela il buco di cassa dopo Paris ALMA svela la rete di gas che avvolge il buco nero della Via LatteaALMA rivela i segreti nascosti del cuore della Via Lattea: una mappa senza precedenti della Zona Molecolare Centrale Il telescopio ALMA, gestito... Automotive, nuovo reparto in cassa integrazione dopo 180 fuoriuscite nel 2025: la crisi alla Denso di PoirinoDopo un 2025 con contratti di solidarietà e circa 180 fuoriuscite tra il personale, anche il 2026 della Denso di Poirino è segnato dalla crisi... Argomenti più discussi: Maltempo in provincia di Chieti, imprese in crisi e richieste urgenti; Calcio serie D, il Teramo fa l'impresa ad Ancona, pari del Giulianova, il Notaresco acuisce la crisi dell'Aquila e il Chieti va ko; La Cgil Chieti sulla frana di Petacciato: Urgente intervenire per tutelare cittadini e lavoratori; Maltempo e frane, dorsale adriatica paralizzata: sopralluoghi in Abruzzo, viabilità in crisi e tempi lunghi per il ripristino. Radioterapia di Chieti, oltre mille trattamenti all'anno(ANSA) - CHIETI, 01 APR - Il centro di Radioterapia oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, diretto da Domenico Genovesi, nel 2024 e nel 2025 ha trattato più di 1.000 persone l'anno, ... msn.com https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/rocca-san-giovanni-entra-nel-direttivo-abruzzo-molise-del-club-i-borghi-piu-belli-ditalia.html - facebook.com facebook #Maltempo al Centro-Sud, 356 interventi in Abruzzo, Molise e Puglia: 338 #vigilidelfuoco in campo con rinforzi da Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Per allagamenti maggiori criticità a Chieti, Campobasso e Foggia (video) [ #1aprile 20:00] t.me/vigilid x.com