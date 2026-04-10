Chiello club tour 2026 il live al Geox di Padova

È stata annunciata la serie di concerti del “Chiello Club Tour 2026”, con sei date in programma nei principali club italiani. Il primo spettacolo si terrà il 16 aprile presso il Geox di Padova, segnando l’inizio di un tour che coinvolgerà varie città. I biglietti sono stati messi in vendita e l’evento attira l’attenzione di fan e appassionati di musica dal vivo.

Cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità, dal 16 aprile CHIELLO sarà in tour nei principali club italiani.Il cantautore verrà accompagnato sul palco da Fausto Cigarini (basso, violino), Saverio Cigarini (piano, synth), Francesco Bellani (synth), Matteo Pigoni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Chiello, cresce l’attesa per il Club Tour 2026: sei date nei principali live club italianiTra le voci più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano, Chiello si prepara a tornare sul palco con il “Chiello Club Tour 2026”,... Chiello ha parlato prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo! Temi più discussi: Chiello tour 2026 date concerti città; Chiello club tour 2026, il live al Geox di Padova il 16 aprile 2026; Venosa, dopo il palco di Sanremo Chiello affronta la sua Agonia; CHIELLO: cresce l’attesa per Chiello Club Tour 2026. Chiello club tour 2026, il live al Geox di PadovaIl cantautore verrà accompagnato sul palco da Fausto Cigarini (basso, violino), Saverio Cigarini (piano, synth), Francesco Bellani (synth), Matteo Pigoni (chitarra), Valerio Visconti (chitarra) Pietro ... padovaoggi.it Chiello annuncia il Chiello Club Tour 2026: sei tappe nei principali club italianiDal 16 aprile 2026 Chiello, tra le voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, tornerà dal vivo con il Chiello Club Tour 2026. Il tour, organizzato e prodotto da Trident Music, porte ... megamodo.com MARIO BIONDI 9 Novembre 2026 Gran Teatro Geox - Padova Quest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del - facebook.com facebook