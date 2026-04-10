Chiediamo troppo e troppo presto ai bambini E sui disturbi dell’apprendimento l’ansia dei genitori rischia di amplificare i problemi INTRERVISTA a Ludovica Isotta Turchetti

Un'intervista recente ha messo in luce come spesso si chieda troppo e troppo presto ai bambini in ambito scolastico, con particolare attenzione ai disturbi dell’apprendimento. Si evidenzia anche come l’ansia dei genitori possa influenzare l’evoluzione di questi problemi. Al centro del dibattito ci sono ora anche il ruolo della logopedia e l’equilibrio tra diagnosi tempestive e il rischio di allarmismi.

Il ruolo della logopedia nella scuola è oggi al centro di un dibattito sempre più ampio. Tra maggiore attenzione ai disturbi dell’apprendimento e rischio di eccessivo allarmismo, diventa fondamentale comprendere il giusto equilibrio. Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, la logopedista Ludovica Isotta Turchetti propone una riflessione concreta e controcorrente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it