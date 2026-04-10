Chiediamo troppo e troppo presto ai bambini E sui disturbi dell’apprendimento l’ansia dei genitori rischia di amplificare i problemi INTRERVISTA a Ludovica Isotta Turchetti

Recentemente, si è parlato molto del ruolo della logopedia nelle scuole e delle sfide legate ai disturbi dell’apprendimento. Un’attenzione crescente si concentra sulla pressione esercitata sui bambini, a volte considerata troppo elevata in giovane età. Allo stesso tempo, alcuni esperti avvertono che l’ansia dei genitori potrebbe peggiorare i problemi già presenti nei bambini. Il dibattito si focalizza sulla necessità di trovare un equilibrio tra supporto e prevenzione.

Il ruolo della logopedia nella scuola è oggi al centro di un dibattito sempre più ampio. Tra maggiore attenzione ai disturbi dell’apprendimento e rischio di eccessivo allarmismo, diventa fondamentale comprendere il giusto equilibrio. Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, la logopedista Ludovica Isotta Turchetti propone una riflessione concreta e controcorrente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it