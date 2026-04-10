Chiediamo troppo e troppo presto ai bambini E sui disturbi dell’apprendimento l’ansia dei genitori rischia di amplificare i problemi INTRERVISTA a Ludovica Isotta Turchetti

Recentemente si è parlato del ruolo della logopedia nelle scuole, con un focus sui disturbi dell’apprendimento. Durante un’intervista, un’esperta ha evidenziato come spesso si chieda troppo e troppo presto ai bambini, mentre l’ansia dei genitori può peggiorare i problemi già presenti. Il dibattito si concentra sull’importanza di trovare un equilibrio tra attenzione e prevenzione, per evitare che si creino allarmismi eccessivi.

Il ruolo della logopedia nella scuola è oggi al centro di un dibattito sempre più ampio. Tra maggiore attenzione ai disturbi dell’apprendimento e rischio di eccessivo allarmismo, diventa fondamentale comprendere il giusto equilibrio. Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, la logopedista Ludovica Isotta Turchetti propone una riflessione concreta e controcorrente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it