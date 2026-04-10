Chiediamo troppo e troppo presto ai bambini E sui disturbi dell’apprendimento l’ansia dei genitori rischia di amplificare i problemi INTRERVISTA a Ludovica Isotta Turchetti

Un’intervista con Ludovica Isotta Turchetti affronta il tema dei disturbi dell’apprendimento e dell’importanza della logopedia nelle scuole. Si parla della pressione eccessiva esercitata sui bambini e del modo in cui l’ansia dei genitori può aumentare i problemi. Il dibattito si concentra sulla necessità di trovare un equilibrio tra attenzione eccessiva e reale supporto, in un contesto scolastico sempre più coinvolto in questa discussione.

Il ruolo della logopedia nella scuola è oggi al centro di un dibattito sempre più ampio. Tra maggiore attenzione ai disturbi dell’apprendimento e rischio di eccessivo allarmismo, diventa fondamentale comprendere il giusto equilibrio. Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, la logopedista Ludovica Isotta Turchetti propone una riflessione concreta e controcorrente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it