Valentina Lodovini è un’attrice italiana nata nel 1978, originaria di Umbertide e cresciuta a Sansepolcro. Ha partecipato a numerosi film del cinema italiano, diventando uno dei volti più riconoscibili del settore. La sua carriera include interpretazioni in diverse produzioni cinematografiche, che le hanno permesso di affermarsi come una delle figure più presenti sul grande schermo nel panorama nazionale.

Valentina Lodovini è uno dei volti più noti del cinema italiano. Nata a Umbertide nel 1978 e cresciuta a Sansepolcro, l’attrice ha saputo conquistare il pubblico con la sua bellezza mediterranea ma soprattutto con un talento che emerge a ogni ruolo. Quel sogno di bambina si è realizzato, la piccola Valentina oggi è grande, in molti sensi. Le origini e la formazione artistica. Per Valentina Lodovini la passione per la recitazione è nata sin da giovanissima. Lei stessa ricordato in diverse occasioni come la sua infanzia sia stata popolata dai miti della televisione e del cinema degli anni Ottanta, citando ad esempio il telefilm Fame ( Saranno Famosi ) come una delle sue prime fonti di ispirazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Valentina Lodovini e che film ha fatto?

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Chi è Valentina Merli, l’italiana che ha vinto l’Oscar con “Two People Exchanging Saliva”Tra red carpet scintillanti, flash dei fotografi e il frastuono degli applausi, la notte degli Oscar ha visto brillare anche un pezzo d’Italia.

L'intervista a Valentina Lodovini e Luca Argentero | Che tempo che fa

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Al via stasera su Rai1 la serie tv in quattro puntate Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi. Nel cast anche Valentina Lodovini nel ruolo di Nicole Poli e Chiara Celotto nel ruolo di Amaranta Palomba. L’appuntamento è - facebook.com facebook