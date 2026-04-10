L’attrice ha partecipato a un programma televisivo per commentare la relazione con il suo ex, un uomo di 28 anni più giovane, durata circa otto anni. Recentemente, si sono diffuse notizie su Costabile, che sarebbe stato accusato di aver cercato di attirare l’attenzione mediatica chiamando i paparazzi in un momento di crisi della loro storia. La vicenda ha suscitato attenzione sui rapporti passati e sui comportamenti di questa figura pubblica.

Corinne Clery è stata ospite il 2 aprile a “La volta buona” di Caterina Balivo per dare la sua versione dei fatti sul suo ex Angelo Costabile, di 28 anni più giovane, con il quale ha avuto una relazione dal 2010 al 2018. “Nel suo orizzonte resta anche un sogno, quello della televisione. È stata una storia molto carina che è arrivata in un momento difficile della mia vita – ha detto Clery – che dal primo giorno che mi dava il tormento. Mi portavo le amiche in vacanza perché era proprio troppo, allora gli dissi guarda che non è possibile perché non può andare non mi interessa. Sono ancora in lutto – era morto Giuseppe (Ercole, ndr) da 10 mesi”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Angelo Costabile, l’ex di Corinne Clery accusato di farsi pubblicità: “Aveva capito che stava finendo tutto e ha chiamato i paparazzi”

“Ho pizzicato il mio ex a chiamare i paparazzi, per me un calo di stima terribile. Aveva capito che stava finendo tutto e ha detto ‘fammi fare pubblicità'”: lo rivela Corinne CleryCorinne Clery è stata ospite ieri, 2 aprile, a “La volta buona” di Caterina Balivo per dare la sua versione dei fatti sul suo ex Angelo Costabile, di...

Corinne Cléry replica all’ex Angelo Costabile: “Parla di me per visibilità, chiamava i paparazzi…”In passato la storia d'amore tra Corinne Cléry e Angelo Costabile ha fatto non poco discutere per via dell'importante differenza d'età, lei ha 28...

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Corinne Clery, chi è l’ex fidanzato Angelo Costabile e perché si sono lasciati | Lui mi dava il tormentoAncora frecciate tra Corinne Clery e l'ex fidanzato Angelo Costabile. Lo sfondo è stato stavolta il salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo. ilsussidiario.net

L'attrice racconta la fine della relazione con Angelo Costabile e svela il retroscena sui paparazzi chiamati dall'ex - facebook.com facebook