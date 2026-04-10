Domenica 12 aprile 2026 alle 17:30 si sfidano Chelsea e Manchester City nelle semifinali di FA Cup. Entrambe le squadre sono arrivate a questo punto della competizione dopo aver eliminato le avversarie nelle fasi precedenti. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate dai bookmaker. I pronostici indicano una partita combattuta tra due tra le squadre più competitive di questa stagione.

Chelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo fine al sogno del Port Vale, travolgendolo per 7-0, e i Citizens che a loro volta fatto polpette del Liverpool, sconfitto per 4-0 con una tripletta di Erling Haaland. In. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Tottenham-Manchester City (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiIl Tottenham ha coronato una buona fase a gironi di Champions League con una vittoria a Francoforte a metà settimana classificandosi così...

Temi più discussi: Dove vedere Chelsea-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Niente finale anticipata City-Chelsea! Il programma delle semifinali e il tabellone; FA Cup, risultati dei quarti: Arsenal out col Southampton. In semifinale, City e Chelsea; Il weekend di calcio estero: il City contro il Chelsea, Derby in Catalogna e volata Champions in Germania e Francia.

Chelsea-Manchester City: dove vedere il match di Premier League in TV e in streamingLa Premier League si prepara a una delle sfide più attese della stagione. Il Chelsea e il Manchester City si ritroveranno di fronte in un match fondamentale per la classifica, con entrambe ancora in c ... tag24.it

Chelsea ed Enzo Fernández fanno pace dopo i controversi sul MadridChelsea ed Enzo Fernández hanno fatto pace e la sua punizione è stata revocata, quindi il centrocampista giocherà contro il Manchester City questa domenica. Il suo agente ha spiegato a Top Mercato che ... gamereactor.it

Chelsea 0 : 1 Manchester City @mavieskate @Dee_Marie28 #voucher #takealot #scorepredictions #giveaways #premierleague #epl x.com

Il quadro completo delle semifinali di FA Cup: il Leeds affronterà il Chelsea, reduce dalla vittoria per 7-0 contro il Port Vale. Dall'altra parte del tabellone c'è il Manchester City, avversario del Southampton. - facebook.com facebook