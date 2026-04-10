Nella seconda puntata del format televisivo dedicato ai 25 anni di carriera di Pio e Amedeo si è assistito a un’episodio caratterizzato da goliardia e un tono spensierato. La trasmissione ha coinvolto il pubblico con momenti di comicità e scherzi, creando un’atmosfera di festa. Il programma ha visto la partecipazione di vari ospiti e ha presentato un mix di sketch e interventi che hanno suscitato l’interesse degli spettatori.

Scanzonata follia nella seconda puntata del format televisivo che festeggia i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Stanno tutti invitati è il programma in onda su Canale 5, che introduce in ogni momento dello spettacolo, lo spettatore in una delirante goliardia, tipica del duo comico di origini pugliesi. L’esempio è la battuta proferita alle dichiarazioni di Antonio Cassano, tra gli ospiti della serata, che asserisce: “Noi senza le donne siamo finiti”. Di tutta risposta Pio e Amedeo tuonano: “Da un troglodita non ti aspetti una cosa così”. Il duo artistico fa satira con humour, come quando agitando un pandoro, c’è un’allusione chiara al celebre “pandoro gate”, o quando si rivisita la canzone di Raf, “Cosa resterà di questi anni a Malta”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Che festa con Pio e Amedeo! Stanno tutti invitati è un mix di scanzonata goliardia

A che ora inizia Stanno tutti invitati: l’orario dello show con Pio e AmedeoA che ora inizia e quanto dura Stanno tutti invitati, il nuovo show con Pio e Amedeo e tanti ospiti che celebra i 25 anni di carriera del duo comico...

PIO e AMEDEO tornano dal vivo con “STANNO TUTTI INVITATI”PIO e AMEDEO: “STANNO TUTTI INVITATI”, tre grandi serate evento in arrivo il 24,27 e 30 marzo alla Choruslife Arena di Bergamo Ospiti e amici del...

PIO E AMEDEO conquistano il PEPPY NIGHT - l'intervista completa - | CANALE 21

Temi più discussi: Stanno tutti invitati, la grande festa di Pio e Amedeo; Studio Aperto: Pio e Amedeo, è festa doppia Video; La festa di Pio e Amedeo ai chiama Stanno tutti invitati; Ex allievi del Pio X in festa per l'ottantesimo.

Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo festeggiano i primi 25 anni di carrieraIl giovedì sera in prima serata un grande show ricco di ospiti su Canale 5. A Sorrisi raccontano i retroscena ... sorrisi.com

La festa di Pio e Amedeo continua: su Canale 5 la seconda puntata di Stanno tutti invitatiP roseguono su Canale 5 i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo con il loro show comico Stanno tutti invitati. Reduci dal successo del loro ultimo film Oi Vita Mia, la coppia puglie ... iodonna.it

Telearena. . Al Teatro Filarmonico questa mattina la festa della polizia di Stato, che si è aperta all'insegna del motto "esserci sempre" alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni. I reati complessivamente sono in calo, ma ci sono alcuni aspetti che destano - facebook.com facebook

Alla fine di una festa che ci chiede rigore, presenza e dedizione, resta un silenzio inatteso. E il ritorno del chametz non è una caduta, ma una nuova possibilità. Focaccia all'olio di oliva e rosmarino.(Giulia Gallichi Punturello Ludovica Anav) x.com