Che facciamo nel weekend? La guida agli eventi a Chieti e provincia

Si avvicina il fine settimana e nella provincia di Chieti sono in programma diversi eventi tra cui scegliere. La redazione di Chieti Today ha raccolto una selezione di appuntamenti che si terranno da venerdì 10 a domenica 12 aprile, offrendo un quadro delle attività previste sul territorio. La guida propone occasioni per trascorrere i tre giorni tra cultura, musica e incontri di vario genere.

Inizia un nuovo weekend, con il suo pieno di appuntamenti in tutta la provincia di Chieti. Torna, come ogni settimana, la guida realizzata dalla redazione di Chieti Today, che seleziona alcuni degli eventi più interessanti in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile. È sempre possibile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Musica, teatro, cultura e tanto altro nel weekend in provincia di Chieti: la guida agli eventiStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Numerosi gli... Leggi anche: Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana Argomenti più discussi: Cosa facciamo nel weekend di Pasqua: tutti gli appuntamenti del fine settimana; Salvare il weekend, ovvero come smettere di usarlo come tempo di compensazione; Eventi del weekend 11 e 12 aprile 2026 a Roma per bambini dai 3 ai 13 anni; Life | Gli eventi da vivere nel weekend di Pasqua!. Che facciamo nel weekend? La guida agli eventi a Chieti e provinciaTra musica, teatro, laboratori per le famiglie e appuntamenti per gli appassionati dei motori, sono numerose le proposte organizzate nel Chietino da venerdì a domenica ... chietitoday.it “Noi siamo quello che facciamo…” - facebook.com facebook