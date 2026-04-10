Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu sono stati visti insieme per la prima volta in pubblico durante il Rolex Monte Carlo Masters 2026, seduti sugli spalti a seguire una partita di Jannik Sinner. La presenza dei due è stata notata da alcuni spettatori, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali. L’evento si è svolto nel contesto di un torneo di tennis che si tiene sull’isola del Principato.

Come dimostrano le foto e i video circolati sui media e sui social, la figlia della principessa Carolina di Monaco ha seguito con grande attenzione una partita intensa, lasciando trapelare una certa tensione nei momenti più delicati dell’incontro, reso ancora più difficile dal caldo intenso della giornata. Il clou è arrivato quando Sinner, provato dalle alte temperature e dallo sforzo fisico, ha richiesto l’intervento dello staff medico per un improvviso calo di energie. Un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso non solo i tifosi italiani, ma anche la stessa Charlotte, apparsa concentrata e partecipe a ogni scambio, mentre applaudiva il campione italiano che alla fine si è aggiudicato il combattutissimo match. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu: primo evento pubblico insieme sugli spalti del Monte?Carlo Masters 2026 per la partita di Jannik Sinner

Paris Match ha pubblicato nuove foto di Charlotte Casiraghi, felice in compagnia di Nicolas Mathieu e del loro cane. Come una coppia normale, o quasi...La figlia di Carolina di Monaco è stata fotografata tra le strade di Parigi insieme al suo compagno.

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