chanel totti la diva del popolo che conquista pechino express

Chanel Totti si sta facendo conoscere nel mondo dello spettacolo come concorrente di Pechino Express. La giovane ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media per la sua partecipazione al reality, distinguendosi tra i partecipanti. La sua presenza ha suscitato interesse anche sui social media, dove viene seguita da numerosi follower. La sua partecipazione rappresenta una nuova tappa nella sua carriera, lontana dai ruoli di influencer o testimonial pubblicitari.

Chanel Totti è la sorpresa di Pechino Express, tanto da essersi conquistata sui social il titolo di "Diva del popolo". Figlia di Francesco, l’ottavo Re di Roma, e di Ilary Blasi, una che di sfottò e freddure in tv è diventata regina, questa poco più che 18enne, dal nome che a suo tempo spaccò l’Italia pettegola, ha sempre alimentato i malumori dei rosiconi. Troppo sfacciata nella sua casa di lusso; troppo costruita coi suoi look Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton; troppo sessualizzata con quei bikini interdentali; troppo raccomandata, una che si diploma in una scuola d’élite con lezioni in inglese e studia marketing e comunicazione all’università, ma sta sempre in vacanza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Chanel Totti, la Diva del popolo che conquista Pechino ExpressChanel Totti è la sorpresa di Pechino Express, tanto da essersi conquistata sui social il titolo di Diva del popolo. lanotiziagiornale.it

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