Cervia diventa ' capitale' del calcio giovanile | per le finali attese squadre da tutta Italia

Oggi a Cervia sono state annunciate le finali dei campionati SGS, un torneo di calcio giovanile che si svolgerà dall’11 al 30 giugno. L’evento coinvolgerà squadre provenienti da diverse regioni italiane e si svolgerà nella cittadina romagnola, che si prepara ad accogliere i giovani atleti e le rispettive delegazioni. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo di questa stagione, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Sono state presentate oggi a Cervia le finali dei campionati SGS, in programma dall’11 al 30 giugno, che vedranno la cittadina romagnola come fulcro di questo evento sportivo. Dopo cinque anni, la manifestazione torna in Emilia-Romagna, raccogliendo il testimone della passata stagione, svolta nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Calcio giovanile. Torneo del Mare Adriatico. Brillano i baby del CerviaQuasi 150 squadre di giovani calciatori si sono date battaglia sui campi della Romagna al 10º Torneo del Mare Adriatico: quattro giorni all’insegna... Si parla di: Cervia diventa 'capitale' del calcio giovanile: per le finali attese squadre da tutta Italia; Pasqua sicura sul litorale cervese: servizi integrati per prevenire illegalità e garantire sicurezza. Cervia diventa 'capitale' del calcio giovanile: per le finali attese squadre da tutta ItaliaIl commissario Formiglio: Siamo orgogliosi di ospitare a Cervia le finali dei Campionati Sgs. Lo sport deve essere capace di trasmettere valori fondamentali ... ravennatoday.it