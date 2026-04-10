Cervia alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta Farabegoli

A Cervia, il candidato sindaco del Partito democratico, Mirko Boschetti, ha ricevuto il sostegno del Movimento 5 Stelle, che ha presentato una lista guidata da Samanta Farabegoli. La coalizione di centro-sinistra, che include anche altri gruppi, si è consolidata nelle ultime settimane e ora si presenta unita alle elezioni comunali. La campagna elettorale si svolge con questa alleanza tra le forze politiche locali.

Come già annunciato nelle settimane scorse, a Cervia il grande campo largo che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Mirko Boschetti, del Partito democratico, vede protagonista anche il Movimento 5 stelle. “Il movimento sarà presente alle prossime elezioni amministrative con una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it I 5 Stelle a sostegno di Boschetti. Farabegoli a capo della listaIl Movimento 5 Stelle parteciperà alle imminenti elezioni amministrative di Cervia affiancando la coalizione che appoggia il candidato di... Temi più discussi: Cervia, alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta Farabegoli; Cervia, alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta Farabegoli; Cervia, il Movimento 5 Stelle in campo per le prossime elezioni comunali, con Samanta Farabegoli e una lista giovane a sostegno di Boschetti; I 5 Stelle a sostegno di Boschetti. Farabegoli a capo della lista. I 5 Stelle a sostegno di Boschetti. Farabegoli a capo della listaIl Movimento 5 Stelle parteciperà alle imminenti elezioni amministrative di Cervia affiancando la coalizione che appoggia il candidato di centrosinistra, Mirko Boschetti. La formazione si presenterà c ... ilrestodelcarlino.it Amministrative Cervia: il Movimento 5 Stelle nella coalizione di centrosinistra. Samanta Farabegoli capolistaIl Movimento 5 Stelle sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Cervia nella coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Mirko Boschetti. Lo farà con una lista guidata da ... ravennawebtv.it Elezioni comunali a Cervia, Movimento 5 Stelle in campo: lista guidata da Samanta Farabegoli - facebook.com facebook