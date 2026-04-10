Cerimonia per il 174° anniversario della Polizia | la diretta video da piazza del Popolo
Oggi si svolge a Roma una cerimonia ufficiale in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento si tiene in Piazza del Popolo, dove si svolge la celebrazione con la partecipazione delle autorità e rappresentanti delle forze di sicurezza. La manifestazione viene trasmessa in diretta video, consentendo di seguire l’intera cerimonia in tempo reale.
Oggi la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174esimo anniversario è "La polizia che guarda al futuro". La diretta video: . 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Polizia di Stato. . Da piazza del Popolo, a Roma, la cerimonia del 174° #AnniversarioPolizia #essercisempre - facebook.com facebook
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