Centrosinistra Salis | non ho intenzione venir meno a mio mandato Sindaca

La sindaca di Genova ha dichiarato di voler rispettare il proprio mandato e di non avere intenzione di dimettersi prima della fine del suo incarico. Ha ribadito di essere stata eletta dai cittadini per gestire la città per i prossimi cinque anni e si è detta determinata a portare avanti i propri impegni. La dichiarazione arriva in un momento di tensione politica riguardo alla stabilità amministrativa del Comune.

Roma, 10 apr. (askanews) – “Sono la sindaca di Genova e sono stata eletta dai genovesi per occuparmi della città almeno per cinque anni. Non ho nessuna intenzione di venire meno al mio mandato”. Lo dice Silvia Salis, precisando le parole pronunciate in una intervista a Bloomberg. “Tra le tante altre cose, mi è stato chiesto che cosa farei se, pur non prendendo parte alle primarie, qualcuno mi chiedesse di fare la candidata. E ho risposto come ho sempre fatto, anche in un recente passato, a domande molto simili a questa. Ovvero che di fronte a una richiesta unitaria sarebbe falso dire che non ci penserei neppure. Come d’altronde immagino farebbe chiunque di fronte a una richiesta del genere”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Temi più discussi: Altro che Conte, Schlein e Salis. Il centrosinistra ha trovato il candidato ideale: non esiste; Renzi su futuro del centrosinistra: Bersani federatore? Sì, se vince le primarie: serve partecipazione popolare. Poi sulla Salis; Blog | Il centrosinistra ora si trova in un momento decisivo: servono figure credibili, non un altro logoramento; Renzi: L'incantesimo è finito e Meloni ora è nel bunker. Il centrosinistra ci creda.

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Hanno chiesto a Silvia Salis cosa ne pensi di una possibile futura candidatura a premier del centrosinistra contro Giorgia Meloni. E lei, a Bloomberg, ha risposto con la massima sincerità: “Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest' - facebook.com facebook

Ieri Giorgia Meloni ha trovato una nuova carriera: scrittrice di frasi per Baci Perugina. Ma il fatto politico è che ormai è chiaro che lei non è MAI stata maggioranza nel Paese. Ha preso il 26% e ha vinto solo per le divisioni altrui. Se il centrosinistra si unisce su u x.com