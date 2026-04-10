Durante un dibattito parlamentare, la leader del centrosinistra ha mostrato quattro dita dallo scranno, riferendosi agli anni di governo del premier, senza specificare ulteriori dettagli. Nel frattempo, il primo ministro ha ripetuto il discorso sul piano casa, senza risposte dirette alle critiche. La discussione si è svolta con toni accesi, nello spazio di un confronto tra le due figure politiche.

Il dibattito La sfida tra Conte e Schlein alla Camera. La leader di Fdi cita solo la segretaria Pd. Il capo dei 5S: «Si rassegni, non sceglie lei l’avversario. Tre me e Elly rapporti sereni: siamo consapevoli di dover lavorare a un progetto condiviso». E attacca: «Quattro anni di governo e zero risultati». La dem: «Mi aspettavo un rilancio, invece ha fatto un comizio postumo per il referendum. La destra ha voglia di tornare all’opposizione: li accontenteremo» Il dibattito La sfida tra Conte e Schlein alla Camera. La leader di Fdi cita solo la segretaria Pd. Il capo dei 5S: «Si rassegni, non sceglie lei l’avversario. Tre me e Elly rapporti sereni: siamo consapevoli di dover lavorare a un progetto condiviso». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Centrosinistra all’attacco: «Premier fuori dalla realtà»

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